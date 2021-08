Maksimović-Genoa, iniziate le visite mediche per l’ex difensore del Napoli

Nikola Maksimović, ex difensore del Napoli, ha iniziato le visite mediche con il Genoa.

Fino allo scorso 30 giugno Nikola Maksimović era un giocatore del Napoli. Il difensore serbo non ha però rinnovato il contratto, dunque dal giorno seguente è diventato un giocatore svincolato. Il giocatore però ha trovato subito un club squadra in cui iniziare una nuova avventura. Parliamo del Genoa, che domani sera ospiterà allo Stadio Marassi proprio il Napoli.

Secondo Tuttomercatoweb Nikola Maksimović avrebbe iniziato le visite mediche con il club rossoblù.

“Colpo in difesa per il Genoa. Dopo l’arrivo a Milano ieri sera, Nikola Maksimovic ha raggiunto Genova per svolgere le visite mediche con il club rossoblu al Synlab Il Baluardo. Il difensore serbo era svincolato dopo l’esperienza con il Napoli e firmerà con il Grifone un contratto quadriennale”

