Scontro Sabatini Iervolino, nervi tesissimi, rischio tribunale

L’ormai ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, è intervenuto a Radio Rai, nella trasmissione Radio Anch’io Sport, dove ha parlato di vari temi, a partire dai giovani, ma anche del suo addio alla Salernitana: “È stato steso un velo di tristezza su un’impresa storica, ma non solo su di me. Il popolo salernitano penso che sia triste. Dovevamo festeggiare ma invece è stato fatto il mio funerale. Ma io sono immortale, andrò avanti. Se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale insieme a me, anche se lui ha grandi avvocati. Credo che sia una caduta di stile e di cattivo gusto”.