Napoli, si allunga la lista di club interessati a Politano

Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero quattro club interessati all’attaccante del Napoli Matteo Politano.

Matteo Politano sembra essere sempre più lontano da Napoli. Recentemente si era parlato di un interesse verso l’attaccante da parte del Siviglia e della Fiorentina; il Corriere dello Sport afferma però che ancora altri due club lo avrebbero adocchiato.

“Politano non aveva avuto l’ok per rilasciare dichiarazioni che avranno anche un peso nel rapporto con la società e in vista dell’estate che lo vedrà protagonista. Politano cerca inedite motivazioni- A fine stagione c’è stato un incontro tra il calciatore, Spalletti e Giuntoli, un confronto decisivo al termine del quale Politano ha chiesto al suo agente di individuare una squadra dove potersi rilanciare. Hanno chiesto informazioni il Valencia di Gattuso, che sarebbe felice di ritrovarlo, ma anche Lazio, Milan e Fiorentina. L’intervista non autorizzata con conseguente multa rischia di preannunciare un epilogo tutt’altro che sereno della sua avventura al Napoli”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Serie A, Cragno va al Monza di Berlusconi

Mercato Napoli, trattativa Deulofeu ai dettagli finali

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici