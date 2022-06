Spalletti non vuole salutare Fabian Ruiz, può gestirlo anche in scadenza

Luciano Spalletti sembra non voler rinunciare al centrocampista Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz è in scadenza di contratto ma sembra che Luciano Spalletti sia contrario al suo addio. Il tecnico del Napoli potrebbe gestirlo anche in scadenza proprio come accaduto con l’ex capitano Lorenzo Insigne.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Ruiz però ha una duttilità unica che faceva impazzire Ancelotti e che piace tanto anche a Spalletti, deciso a non volersi privare a lui e sereno nel gestire eventualmente un’altra situazione delicata come già avvenuto con Insigne nella stagione che s’è conclusa da poco. Il rapporto di Fabian con il tecnico toscano è consolidato e potrebbe rappresentare anch’esso un punto nodale della vicenda.”

