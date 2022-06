Jacomuzzi: “Koulibaly o Mertens? Ecco chi terrei, è indispensabile…”

Il dirigente sportivo ha le idee chiare su chi è più importante per il Napoli

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo ed esperto di calcio inglese, Ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dl futuro in azzurro di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly.

Queste le sue parole:

“Per chi farei uno strappo sul tetto degli ingaggi? Koulibaly, perché è un personaggio sicuro in difesa. Dispiace per Mertens, un giocatore con qualità enormi e che mi piace moltissimo, ma per un’economia di una squadra Koulibaly è importantissimo”.

