Napoli: accolto il ricorso, annullata la squalifica per la Curva A

Arriva il verdetto della Corte sportiva d’appello dopo gli scontri di Spezia-Napoli

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Napoli sulla chiusura della Curva A per un turno a partire dal prossimo campionato. A renderlo noto è il club partenopeo tramite i suoi canali ufficiali.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“La SSC Napoli comunica che la Corte Sportiva di Appello nazionale, in data odierna, in accoglimento del reclamo proposto in seguito ai fatti occorsi in occasione di Spezia-Napoli, ha annullato il provvedimento del giudice sportivo della Lega di Serie A di chiusura della Curva A per un turno di campionato. Pertanto nella prima gara utile del campionato 2022/23 l’intero stadio Diego Armando Maradona sarà aperto al pubblico”.

