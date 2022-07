Carlo Alvino torna a parlare di Paulo Dybala

Carlo Alvino, giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è tornato sul tema Paulo Dybala:

“Dybala non è più un calciatore da top club, per il modo in cui è andato via dalla Juventus e per il fatto che si è dovuto spendere per raccattare quell’ingaggio. Qua parlavamo di un argentino che non è voluto venire a Napoli, nel tempio di Maradona, come fa a non ribollergli il sangue nelle vene?”.