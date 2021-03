Napoli, calciomercato: interessa Pezzella della Fiorentina, su di lui anche la Roma

In casa azzurra si sta già pensando al futuro della retroguardia, visto l’addio di Nikola Maksimovic a fine stagione

l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla delle prossime mosse di mercato del Napoli. Gli azzurri diranno addio a Nikola Maksimovic, che se ne andrà a fine stagione a parametro zero e per rimpiazzarlo il nome nuovo sarebbe quello di German Pezzella della Fiorentina. Il contratto del giocatore scade nel 2022 ma su di lui ci sarebbe anche l’interesse della Roma. I Viola vorrebbero almeno 15 milioni di euro per cedere il giocatore.

