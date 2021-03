Milan, l’allenatore Pioli: “Abbiamo trovato un avversario con tanta qualità”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato:

“La squadra era competitiva, abbiamo trovato un avversario con tanta qualità. Abbiamo preso gol nel nostro miglior momento; sul gol di Politano abbiamo sbagliato in mezzo al campo ma dovevamo rientrare più velocemente e, in generale, nella costruzione del gioco dovevamo essere più celeri. Abbiamo perso un’occasione perchè venivamo da una settimana fantastica; abbiamo vinto a Verona e ottenuto un buon pari a Manchester. Purtroppo le assenze ci sono e le dobbiamo accettare; abbiamo giocato tante partite senza Ibra e Rebic. Dovevamo essere più coraggiosi nell’uscita da dietro. L’Europa League pesa perchè giocare di giovedì e la domenica qualcosa toglie. L’Inter è andata fortissima dopo l’eliminazione in Europa”.

