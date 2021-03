La moviola di Sky: “Tocco da rigore Bakayoko-Theo Hernandez, episodio discutibile”

Un contatto in area tra Tiemoué Bakayoko e Theo Hernandez ha dato via a tante polemiche: arriva la “sentenza” di Sky Sport

Polemiche nel finale di Milan-Napoli per un contatto in area tra Tiemoué Bakayoko e Theo Hernandez; per la moviola di Sky Sport:

“Il tocco sicuramente c’è. E’ un rigore che l’arbitro può fischiare, ma non sappiamo quanto sia da VAR. L’arbitro lo vede e non lo considera lui stesso errore grave, per questo non lo assegna”.

