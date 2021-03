Rigore non concesso al Milan, scoppiano le proteste social

Netto calcio di di rigore non concesso al Milan per un fallo di Bakayoko su Theo Hernandez. Nonostante la visione al VAR che ha confermato il tocco, l’arbitro Pasqua non ha concesso la massima punizione. E’ quanto scritto dal portale milannews.it

