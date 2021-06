Pedullà: “Mario Rui verso l’addio, sirene turche per lui, Sepe? C’è l’interesse del Genoa”

Il futuro del terzino portoghese potrebbe essere lontano da Napoli

Alfredo Pedullà tramite il suo sito ufficiale parla del mercato in casa Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis dovrà vendere per finanziare i colpi in entrata e nel breve periodo potrebbero arrivare due cessioni. Mario Rui non sarebbe convinto di rimanere in azzurro, per lui c’è l’interesse di club dalla Turchia e su Luigi Sepe c’è il forte gradimento del Genoa.

Queste le sue parole:

“Mario Rui può lasciare il Napoli. Il terzino portoghese ha ancora un contratto lungo, ma la sua conferma non è scontata, Nelle ultime ore sono arrivate due proposte dalla Turchia, quelle di Galatasaray e Trabzonspor che verranno valutate e che verranno prese in considerazione se fossero particolarmente allettanti. Non è comunque escluso che si possa liberare qualcosa anche in Italia. E il Napoli a sinistra, tra i tanti nomi anche giovani valutati, ha una situazione cerchiata in rosso: ci riferiamo a Emerson Palmieri, particolarmente gradito a Spalletti“.

Luigi Sepe lascerà il Parma, a maggior ragione dopo il ritorno di Gigi Buffon nel club che l’ha lanciato. Negli ultimi giorni ci sono due importanti sondaggi dell’Inter che vorrebbe chiudere. Ma Sepe, che ha una proposta per il ritorno a Napoli, ha voglia di giocare, ecco perché il Genoa – fortemente interessato – resta in pole“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calhanoglu annuncia: “Domani fimerò un contratto con l’Inter”

Hysaj riabbraccia Sarri, il terzino azzuro ad un passo dalla Lazio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Washington Square Park, da icona Nyc a ‘zona proibita’