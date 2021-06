Auriemma, Napoli: “Insigne non è disposto ad abbassarsi l’ingaggio, in caso di offerta può partire”

Il giornalista parla del futuro di Dries Mertens e Lorenzo Insigne

Raffaele Auriemma, nell’edizione odierna di Tuttosport, parla del Napoli. Il club ha intenzione di alleggerire il monte ingaggi e tra gli stipendi più pesanti ci sono quelli di Insigne e Mertens, entrambi con il contratto a scadenza a giugno 2022. Il giornalista rivela importanti informazioni sul futuro dei due attaccanti, che potrebbe non essere all’ombra del Vesuvio.

“L’ingaggio dei due attaccanti ora condiziona i rinnovi con gli altri elementi della rosa e non è escluso che, in caso di offerte plausibili, si possa procedere alla cessione di uno dei due veterani della squadra. Sì, anche il capitano Insigne, per nulla disposto a rivedere al ribasso il suo ingaggio, ora che ha compiuto 30 anni ed è reduce dalla migliore annata della sua carriera (19 gol all’attivo).

Insomma, nel Napoli sono pochi gli incedibili e tutti gli altri sono in vetrina per cessioni necessarie a coprire il buco di bilancio di questo esercizio (19 milioni di euro) e poi acquistare i calciatori che serviranno a Spalletti per completare l’organico”.

