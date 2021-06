Napoli, Basic: Giuntoli propone il prestito con obbligo di riscatto, arriva il no del Bordeaux

I francesi vogliono monetizzare subito l’affare

Il Napoli non molla Toma Basic. la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna riferisce che gli azzurri rimangono in pressione sul centrocampista croato, Cristiano Giuntoli ha proposto al Bordeaux il prestito con obbligo di riscatto ma dai francesi arriva il no. Ciò non scoraggia i partenopei, che nei prossimi giorni potrebbero avanzare un’ulteriore offerta.

