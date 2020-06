Il tifoso Juventino Oppini distrutto, tutta la sua delusione [VIDEO]

Tutta la delusione di Oppini

Francesco Oppini, opinionista di 7 Gold, ha commentato in diretta la finale della Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Al rigore decisivo di Milik, non ha nascoto tutta la sua delusione per la finale persa. Di umore opposto, ovviamente, il collega Gianluca Vigliotti il quale ha festeggiato la vittoria.

