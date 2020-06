Callejon, quelle lacrime che sanno di addio [FOTO]

Callejon in lacrime dopo la vittoria

Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, il collega della Rai Antinelli, mostra una foto di Josè Callejon in lacrime per la vittoria. “Gli altri festeggiano la coppa.#Callejon piange. Da solo. Grande grande rispetto.” Questo il Tweet, al quale poi è allegata la foto del 7 azzurro in lacrime.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il tifoso Juventino Oppini distrutto, tutta la sua delusione [VIDEO]

Chirico: “Il catenaccio del Napoli ha funzionato, Sarri ora è in bilico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bimbo 5 anni cade da finestra, salvo