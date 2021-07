Napoli-Bassa Anaunia, la gara amichevole termina 12-0 per gli azzurri

La partita amichevole tra Napoli e Bassa Anaunia termina 12-0 a favore degli azzurri.

Il Napoli è sceso in campo alle ore 17:30 per disputare la prima gara amichevole del ritiro estivo. Avversario in questione: la Bassa Anaunia. Il club di Luciano Spalletti si è imposto sull’avversario vincendo per 12-0. Sette le reti segnate nel primo tempo, tra esse non può passare inosservato il poker di Victor Osimhen. Nella ripresa Luciano Spalletti decide di cambiare tutta la squadra tranne il portiere azzurro Contini. Anche nella ripresa i gol non tardano ad arrivare.

Questa volta il primo ad andare in gol è Tutino al minuto 60; dopo soli tre minuti avviene un altra rete siglata da Palmeiro. Passa soltanto un minuto ed al 64° va in gol anche Ciciretti. 10-0 dunque per la squadra azzurra, che però non si ferma. Il gol numero undici arriva al minuto 78 con Machach ed infine Andrea Petagna chiude le danze durante i minuti di recupero. Nessun gol invece per il club trentino.

