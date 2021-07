DIRETTA – Napoli-Bassa Anaunia: azzurri in vantaggio per 7-0

Si è concluso il primo tempo della sfida amichevole tra Napoli e Bassa Anaunia con gli azzurri che sono in netto vantaggio.

Il Napoli è sceso in campo per la sfida amichevole contro la Bassa Anaunia ed alla fine del primo tempo la squadra di Luciano Spalletti è in vantaggio per 7-0. Per il momento l’uomo partita è certamente Victor Osimhen, che ha siglato più della metà dei gol: per la precisione l’attaccante nigeriano è stato autore di un poker. Il giocatore sta così confermando tutte le sue capacità che ha già avuto modo di dimostrare durante la passata stagione. A segno anche Eljif Elmas: è stato proprio lui ad aprire le danza, andando in rete appena quattro minuti dopo il fischio d’inizio. Kostas Manolas è stato invece autori del terzo gol, arrivato dopo un quarto d’ora dall’inizio del match. Infine, il settimo gol è stato siglato da Stanislav Lobotka, quasi allo scadere del primo tempo.

Al minuto 51 l’arbitro ha fischiato la fine del primo tempo regolamentare.

