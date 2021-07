Napoli, Spalletti ha fatto due richieste ben precise a De Laurentiis

Il Nuovo tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha fatto due richieste specifiche al Presidente De Laurentiis.

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto nella trasmissione “Tutti in ritiro” in onda su Canale 21. Bruscolotti ha parlato di due richieste che Luciano Spalletti avrebbe fatto al presidente De Laurentiis. La prima riguarda l’acquisto di un giocatore che guidi il centrocampo del Napoli.

“Finalmente ci sono 700 tifosi che possono assistere ai match. Spalletti ha volito dare alcune indicazioni chiare. La prima è cercare un giocatore che faccia girare al meglio il centrocampo azzurro. Su Osimhen niente di nuovo: l’importante è metterlo nelle migliori condizioni per far sì che attacchi gli spazi in profondità.”

La seconda richiesta invece riguarda un giocatore ben preciso: Kalidou Koulibaly

“Spalletti ha fatto capire che Koulibaly è molto importante per la squadra. Tuttavia il Presidente ha detto che con il giusto prezzo può partire chiunque. Negli ultimi due anni Koulibaly non ha giocato al meglio, ma una buona preparazione atletica potrebbe essere decisiva.”

