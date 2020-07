Calciomercato Napoli-Osimhen: si attende solo l’annuncio

Calciomercato Napoli, atteso solo l’annuncio per Osimhen

Ci siamo. Tessere che si incastrano, un mosaico che prende forma ed assume un significato universale. Guardi alla trattativa tra Napoli e Lille per portare Victor Osimhen in azzurro e capisci che siamo in un momento chiave: quello dell’ultimo passo.

Siamo davvero al rush finale, secondo TuttoNapoli, al punto che ogni momento può diventare quello buono per l’annuncio. Attenzione, però: nessuno abbassi la guardia. La storia recente e meno recente del calciomercato di storie come questa ne ha vissute così tante, ed il finale non è mai scontato anche quando nella canna fumaria è già in viaggio una sostanza che somiglia a quella bianca che annuncia un affare compiuto.

Certo, il Napoli ha scelto Osimhen. Certo, Osimhen dal progetto Napoli si è lasciato ammaliare, così come da una città che può essere suggestiva vetrina per un giovane affamato come il nigeriano classe ’98. Il Lille, dal canto suo, spera che altri bussino alla porta con la tessa convinzione di De Laurentiis.

