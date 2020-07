Il dott. De Nicola confessa: “Spero di ritornare, Insigne e Callejon la forza del Napoli”

De Nicola confessa di voler tornare al Napoli

Nel corso della trasmissione radiofonica Si Gonfia La Rete, è intervenuto Alfonso De Nicola ex capo dell’area medica del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Mi piacerebbe essere coinvolto come lo ero prima e non è sicuramente una questione economica. A me piace molto lavorare e questo è il mio lavoro, preparazione e prevenzione. Quello so fare e mi piacerebbe farlo sempre. Io spero di ritornare, soprattutto a Napoli che è un punto di arrivo, specie per noi campani. Callejon? Molto difficile lavorare e sapere di lavorare per un futuro molto incerto. In 15 anni che ho lavorato con il Napoli i miei contratti sono stati sempre annuali, anche per scelta mia. E’ brutto lavorare non sapendo quello che ti aspetta. Callejon non starà in mezzo a una strada, lui una squadra la troverà, parliamoci chiaro. Giocatore importante, che ha fatto tantissimo. Credo che la forza del Napoli siano proprio lui e Insigne. Quella è stata una grande intuizione degli allenatori precedenti come Insigne e Sarri. Ricordo quando ero al Napoli che dicevo a Insigne che la sua dote principale è quella della corsa. Lui tornava, quando faceva dei recuperi erano importantissimi. La squadra avversaria poteva andare in gol e invece lui recuperava, perché era lucida. Al di là di tutto, lui si allena seriamente. Anche nella riabilitazione è stato eccezionale, recuperò presto perché lo voleva lui.”

