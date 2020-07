Bogà, c’è la prima offerta del Napoli. Giuntoli prova a convincere il Sassuolo

Bogà sempre nel mirino

Come riportato dal quotidiano Cronache di Napoli, Giuntoli avrebbe avanzato la prima offerta al Sassuolo per l’acquisto di Jeremie Bogà. Il nome dell’attaccante nigeriano è da molto tempo accostato al Napoli, ma nei giorni scorsi il ds azzurro avrebbe mosso i primi passi concreti per avviare una trattativa. L’offerta sarebbe di 20/25 milioni, ma il club emiliano avrebbe avanzato una richista vicina ai 35/40 milioni. Altro ostacolo della trattativa tra Napoli e Sassuolo, sarebbe la promessa fatta dalla dirigenza neroverde a Roberto De Zerbi. Ovvero quella dell’incedibilità di Bogà, che partirebbe solo per una offerta molto alta. La volontà del giocatore di voler giocare competizioni europee, potrebbe essere invece un’arma molto importante a favore del Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen, l’entorurage: “Impressioni positive su città e club. Decisione nei prossimi giorni”

Coronavirus, De Luca è una furia: “Di questo passo non arriviamo a Settembre”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Andrea Damante, critiche dopo la serata in discoteca che viola le norme anti-Covid: chiuso il locale