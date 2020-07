Calciomercato Napoli, si blocca la trattativa per Under: il motivo

Secondo quanto riportato ieri da Republica, il Napoli aveva mosso nei confronti della Roma un’accusa per aver portato troppe riserve sugli spalti, violando il protocollo sanitario, provocando la reazione stizzita da casa giallorossa. Caso che, secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ potrebbe frenare la trattativa tra i due club per portare in azzurro Cengiz Under.

“L’incidente diplomatico dell’altra sera al San Paolo, frena la trattativa per il giovane Under che pure tanto piaceva a Giuntoli e Gattuso. Ieri sono proseguiti i contatti telefonici con il Sassuolo per Boga ma la trattativa non si sblocca. Anche in questo caso sarà necessario un faccia a faccia tra i due club per uscire dalle secche di questi giorni”.

