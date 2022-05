Olivera sarà un calciatore del Napoli

Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live. Ecco le sue parole:

“Il Napoli pagherà la clausola per Mathias Olivera o l’affare è a rischio come sostiene qualcuno? L’operazione è chiusa, lo diciamo da tempo: sostanzialmente è fatta, va solo definito qualcosa dal punto di vista formale. Esiste un accordo da gennaio e questo accordo tiene: la base è di 10 milioni di euro, la clausola non c’entra”.