Calciomercato: tante offerte per Koulibaly, il Barcellona è in pole position

Francesco Modugno, giornalista, ha parlato a Sky sport delle possibili operazioni del Napoli in vista della prossima finestra di mercato.

Queste le sue parole:

“Come è noto, ci sono calciatori in scadenza e per la società nessuno è incedibile. Anche gli stessi Piotr Zielinski e Kalidou Koulibaly potrebbe essere all’ultima partita che si giocherà contro il Genoa al Maradona. Per Koulibaly sono in arrivo offerte importanti, ma il Barcellona sicuramente più di altre. C’è un interesse forte e concreto da parte dei blaugrana che penso nei prossimi giorni ci proveranno molto molto seriamente”.

