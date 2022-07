Marchetti: “Zielinski via? Per 25mln si farà. Solbakken problema fisico. Su Deulofeu vi dico”

Marchetti sul mercato Napoli

Luca Marchetti, esperto di mercato e giornalista Sky è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” rilasciando alcune notizie sul calciomercato Napoli:

“Deulofeu? Su di lui non risulta nulla, anche se dovesse andare via Ounas, non sappiamo su chi si sia concentrato il Napoli. Poi il mercato è imprevedibile. Solbakken ha un problemino fisico risolvibile entro 2/3 mesi, pensiamo sia difficile possa arrivare adesso. Non avrebbe senso pagare adesso per averlo indisponibile.

Szoboszlai? Indicazioni precise non ne ho, oggi ti andrebbe a costare di più di quanto lo avresti pagato 2/3 anni fa. Zielinski? Se l’offerta è di 25 milioni, l’affare si fa.

Fabian Ruiz? C’è il discorso del rinnovo di contratto. Il Napoli ha fatto una distinzione sulla proposta, perché a Koulibaly sono stati offerti tanti soldi per una considerazione diversa della situazione perché il senegalese non ha mai approfittato di essere a scadenza. Mentre per Fabian Ruiz il Napoli pensa che il giocatore giochi sulla durata del suo contratto. In queste situazioni il Napoli non è mai molto morbido, ricordiamo il caso di Milik. Il Napoli vuole che Fabian Ruiz rinnovi o che porti un’offerta pari al suo valore. Il Monza e Petagna continuano a parlare e se dovesse concretizzarsi questa possibilità, Simeone potrebbe essere il nuovo attaccante del Napoli.

Kim? Nonostante i tempi un po’ più lunghi del Napoli nelle trattative, potrebbe farcela perché il Napoli è partito in missione negli scorsi giorni”.

