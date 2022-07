Carlo Alvino: “Ho una notizia sicura su Mertens: può ancora tornare.Vi dico”

Carlo Alvino su Mertens e il possibile rientro col Napoli

Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, annunciando una notizia su Mertens:

Alvino:

“Vi do una notizia sicura su Mertens. Il Napoli non andrà oltre l’offerta fatta pervenire la belga. Ma ora la palla passa a Spalletti, credo che sarà fondamentale se uscirà allo scoperto per chiedere la permanenza di Mertens. Solo così il belga potrebbe restare ancora a Napoli. Fino a quando non firmerà altrove, nutro ancora speranze per un suo ritorno”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamoroso, il Napoli pensa a Cristiano Ronaldo se va via Osimhen: il piano

Marchetti: “Zielinski via? Per 25mln si farà. Solbakken problema fisico. Su Deulofeu vi dico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici