AZ-Napoli, Insigne: “Gara dura, in Europa niente è facile. Maradona ha dato tanto ai napoletani”

AZ-Napoli, le parole di Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della sifa di Europa League. Ecco quanto dichiarato:

Cosa rappresenta Maradona per Napoli e la squadra? “Lui ha dato tanto ai napoletani, ha fatto cose incredibili, lo portreremo sempre nel cuore perché ha portato Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa, è un nostro orgoglio. La sua scomparsa ci ha ferito, scenderemo in campo sempre per lui come fatto con la Roma”.

Senti la motivazione per rivivere gli anni importanti degli Scudetti? “Sì, stiamo cercando di vincere anche noi, ma è difficile, loro hanno fatto grandi cose, noi ci siamo provando e speriamo di riuscirci”.

Che gara ti aspetti? “Una partita dura, come all’andata. Ci fa ancora male quel ko, ma non abbiamo fatto una brutta gara, anzi, ma non abbiamo concretizzato le occasioni. Domani cercheremo il risultato a tutti i costi”.

L’EL è divdentata importante, dopo ciò che è accaduto. “E’ sempre stato un obiettivo dal primo giorno, sin dal sorteggio del girone, poi Diego ci darà una motivazione in più”.

