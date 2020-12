Napoli, Giuntoli ha messo gli occhi su Diakite

Napoli, Giuntoli punta Diakite

Secondo quanto riportato da Tuttoc.com, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Salim Diakite terzino del Teramo. Giuntoli, vorrebbe bloccare il terzino francese per poi portarlo a Giugno 2021 alla corte di Gattuso. In questa stagione, Diakite ha collezionato 13 presenze tra campionato e coppa. la volontà del ds azzurro, è quella di anticipare le altre pretendenti che in questi mesi hanno fatto dei sondaggi con la società abbruzzese.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

AZ-Napoli, Insigne: “Gara dura, in Europa niente è facile. Maradona ha dato tanto ai napoletani”

AZ-Napoli, Gattuso: “Domani non sarà facile, napoletani fortunati a vedere Diego dal vivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le foto di Giulio Berruti e Maria Elena Boschi innamorati per le strade di Roma