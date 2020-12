Napoli forte interesse per Calhanoglu. Il Milan ha già preso il sostituto

Napoli, Calhanoglu interessa

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli sarebbe fortemente interessato ad Hakan Calhanoglu del Milan. Sul centrocampista turco, c’è anche la Juventus ma un aspetto gioca a favore del club azzurro. Il fattore Gattuso potrebbe essere fondamentale per il buon esito della trattativa, con Calhanoglu che sarebbe felice di ritrovare il tecnico già avuto ai tempi del Milan. Il club rossonero, si sarebbe rassegnato a perderlo a paramentro zero e avrebbe individuato in Florian Thauvin del Marsiglia il sostituto del turco. Nelle prossime settimane, potrebbero arrivare ulteriori sviluppi nella trattativa tra Calhanoglu e il Napoli.

