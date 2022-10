Chiusura curva Roma, si attende la decisione del Giudice Sportivo

La Roma potrebbe andare incontro alla chiusura della propria curva a causa dei cori discriminatori intonati contro il Napoli.

Si attende la decisione del Giudice Sportivo circa l’eventuale chiusura della curva della Roma. Il motivo ha a che fare con i cori intonati durante Roma-Napoli, discriminatori verso la città di Napoli e la squadra ospite. La curva giallorossa era già diffidata per un episodio simile accaduto in precedenza, motivo per il quale la chiusura della curva potrebbe probabilmente avvenire.

Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“Questo pomeriggio arriverà il responso del Giudice Sportivo e su eventuali squalifiche della Curva Sud dopo quanto successo nella gara di domenica sera contro il Napoli la Roma preferisce non commentare. Ma facciamo un passo indietro perché il settore caldo del tifoso romanista è in diffida da quasi un anno, ovvero da Roma-Milan della scorsa stagione, quando vennero rivolti cori razzisti nei confronti di Kessie e Ibrahimovic. In quell’occasione il Giudice Sportivo decise di non usare il pugno duro, mettendo in diffida il settore. Praticamente una specie di avviso ai naviganti, qualora dovesse risuccedere entro un anno (2 novembre 2022) allora scatterebbe la squalifica di due turni della Curva Sud. Da qui nasceva la particolare apprensione del club alla vigilia della sfida con il Napoli che nel pre partita e durante il primo tempo ha visto intonare, da parte della Curva Sud, diversi cori di discriminazione territoriale. In questo caso, però, la fattispecie è diversa perché per questo genere di comportamenti è prevista la multa e non la squalifica del settore, sopratutto in relazione al fatto che la Sud fosse in diffida per cori razziali e non territoriali. Ecco allora che dal Giudice Sportivo di oggi alla Roma dovrebbe arrivare solo una multa, ma niente di più. Tutto questo se gli ispettori federali presenti all’Olimpico avessero inserito a referto suddetti cori. Nell’eventualità in cui avessero udito anche cori razziali allora il registro sarebbe totalmente diverso perché lì potrebbe essere applicata la sanzione di due turni di stop alla Curva Sud, uno dei quali combacerebbe con il derby del 6 novembre. Ipotesi che dal club giallorosso ritengono remota, ma per l’ufficialità si dovrà solo attendere il Giudice Sportivo di questo pomeriggio.”

Fonte foto: Facebook,

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Sassuolo, prima del fischio d’inizio omaggio a Maradona

Osimhen sempre più corteggiato in Premier, fissato il prezzo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Strage Erba, da blog Fb sospetti su famiglia vittime, condannata