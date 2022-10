UFFICIALE – Roma multata per cori offensivi contro il Napoli

Roma, sanzione di 15.000€ per cori offensivi contro il Napoli.

Il Giudice Sportivo attraverso una nota sul sito ufficiale della Lega Serie A ha convalidato una multa affermando ciò:

“Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per due volte, al 38° del primo tempo e al 22° del secondo tempo. un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria”

