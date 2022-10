Roma-Napoli, georgiani aggrediti al goal di Osimhen

Roma-Napoli, brutto episodio al goal di Osimhen

Nel corso della gara tra Roma e Napoli di domenica scorsa, è avvenuto uno spiacevole episodio sugli spalti. Come riportato da goal.com erano presenti alcuni tifosi georgiani, che al goal di Osimhen non hanno trattenuto la loro gioia e hanno esultato sventolando le bandiere della Georgia. Alcuni tifosi di casa non l’hanno presa bene, tirandole vie dalle loro mani e creando apprensione in tribuna. L’intervento della sicurezza ha poi placato gli animi, evitando che la situazione degenerasse.

