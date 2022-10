Simeone: “Sono sempre pronto, essere un giocatore del Napoli è una cosa unica”

Napoli-Rangers, le parole di Simeone in conferenza stampa

Napoli Rangers – Spalletti e Simeone hanno parlato in conferenza stampa dal Traning Center di Castel Volturno.

Simeone: “Sia per me che per la squadra è importante fare più punti possibili, dimostrare e confermare ogni partita quello che stiamo facendo. Per me giocare è importante, ma l’importante è essere pronto per il mister. Sono a disposizione ed ho esperienza per capire come e quando fare il bene per la squadra”.

Simeone: “Chi gioca in attacco segna sempre, come mantenere la concentrazione? E’ grazie a tutti i compagni, stiamo facendo bene e noi attaccanti riusciamo a trovarci sempre davanti alla porta. Ognuno la prepara a modo suo, io le preparo con grande forza e meditazione, con visualizzazione. Ho un mio piccolo libretto su cui scrivo le partite e me le preparo. Quando non gioco godo di questa squadra, l’importante è essere pronto quando c’è bisogno che sia titolare o 5′ minuti. L’ho detto dall’inizio da quando sono arrivato, darò sempre tutto per questa squadra”.

Simeone: “L’andata è stata una gara difficile, sbagliamo anche il rigore e fu difficile. Loro erano sempre aggressivi nel nostro possesso palla. Non so se sia stata la gara più difficile, ma la loro aggressività ci mise in difficoltà. Dobbiamo prepararci al massimo per trovare soluzioni al loro modo di giocare”.

Simeone: “I miei primi mesi a Napoli ed in città? Sono molto contento, sin da quando si parlava della trattativa ho avuto tantissimi messaggi ed ho capito che essere un giocatore del Napoli è una cosa unica. Ora ho capito la passione che trasmettono e per un argentino è importante, mi sento parte di questa passione ed è per questo che c’è un andata e ritorno di affetto. Sono un uomo di mare, quando c’è il sole ed apro le finestre e vedo quel paesaggio mi fa stare bene. Bisogna trovare un po’ di pace, quando prendo il mate e guardo il mare mi rilasso e questo mi fa stare bene”.

Simeone: “Spalletti come allenatore si vede ogni domenica, anche se noi lo viviamo di più. Negli allenamenti cerca sempre di esprimere il massimo di ogni giocatore, guarda sempre alla prossima partita. Pur di vincere cerca di farti migliorare su ogni dettaglio. Come persona alle volte ti fa ridere, gira per gli spogliatoi a fare scherzi. Il bello è che quando siamo in campo lui è sempre lì a darti una mano per essere concentrato, non puoi mai rilassare. Lui cerca di farti capire gli errori, questo è molto importante”.

Simeone: “Approfittiamo sempre, quando giochiamo, del massimo di ogni calciatore. La mia forza è attaccare la profondità o crearmi spazi per andare in porta o favorire i compagni. Ognuno ha le sue caratteristiche ed il gruppo ne è consapevole, si gioca per quelle qualità. Il mister sa molto bene chi deve giocare per affrontare gli avversari, è molto bravo in questo e tutti siamo sempre a disposizione ogni volta che siamo chiamati in causa”.

Simeone: “Sogno di andare al Mondiale? Sono molto contento per la pre-convocazione, è speciale e mi fa credere in ciò che faccio. Sono dentro i 40 e dimostrerò a Scaloni che sono pronto e che voglio esserci. Vorrei dare una mano al gruppo della Nazionale, mi fa piacere e darò il massimo”.

Simeone: “Giocare contro l’Atletico Madrid? Sarebbe molto bello affontare una squadra così forte. La verità è che manca tanto e l’Atletico deve fare molto bene per andare al prossimo turno, mentre noi dobbiamo restare concentrati per domani. Possiamo immaginare tante cose, ma non possiamo saperlo. Io sono concentrato sul presente e sulla sfida di domani, devo prepararmi per i minuti che avrò a disposizione. Noi daremo sempre il massimo in ogni partita che verrà”.

Simeone: “Abbiamo meritato tutte le vittorie, questa squadra è forte perchè crede in quello che fa e chiunque entra fa la differenza. Ciò che dicono gli altri non ci importa, quello che conta sono i risultati e ciò che pensiamo noi come gruppo. Il resto può creare dibattito che serve a chi gli piace parlarne, noi vogliamo dimostrare di voler sempre vincere”.

Simeone: “Obiettivi personali di squadra? Preparo le gare cercando i punti deboli degli avversari, fissando obiettivi da portare in campo. Lo faccio perchè mi piace ed un giorno spero di diventare allenatore. L’obiettivo è conitnuare su questa squadra, ovvero voler vincere ogni partita e dimistrare chi è il Napoli. Personalmente voglio dare sempre il massimo per dare una mano a questo grande gruppo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pellegatti: “Napoli favorito per lo scudetto? Presto per dirlo. C’è una differenza con il Milan”

Napoli-Sassuolo, parte la vendita dei tagliandi: prezzi e info

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici