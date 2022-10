Napoli-Sassuolo, nuovi biglietti in vendita: i settori disponibili

Napoli-Sassuolo, nuovi biglietti in vendita: ecco i settori

Ultimissime notizie – Napoli-Sassuolo, nuovi biglietti in vendita da oggi per la partita in programma sabato 29 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Biglietti Napoli Sassuolo

Biglietti Napoli-Sassuolo, è partita la seconda fase di vendita: la SSC Napoli ha reso disponibili i tagliendi in diversi settori che fino a ieri risultavano esauriti. In particolare, i biglietti Napoli Sassuolo disponibili sono i seguenti:

Tribuna Posillipo: ultimi posti

Tribuna Nisida: ultimi posti

Distinti anello inferiore: ultimi posti

Distinti anello superiore: ultimi posti

Curva A inferiore: disponibilità alta

Curva B inferiore: disponibilità alta

Tribuna ospiti superiore: disponibilità alta

