Napoli, nuovo ruolo per Gaetano: l’intenzione di Spalletti

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Gianluca Gaetano potrebbe avere un nuovo ruolo all’interno del Napoli.

Gianluca Gaetano sta crescendo molto all’interno al Napoli dopo aver fatto già qualche esperienza in prestito con altri club. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra proprio sul centrocampista azzurro classe 2000, in particolae su un nuovo ruolo che potrebbe avere in campo. Luciano Spalletti sembra vere un intenzione molto chiara.

Dal quotidiano si legge:

“Gianluca Gaetano sta «studiando» fianco a fianco con i suoi idoli e l’enfant prodige ha scoperto una dimensione insospettabile, che Spalletti sembra volergli riservare: «Tutti lo hanno fatto giocare un po’ più avanti, ma se avesse la possibilità di fare esperienza nel ruolo, Gaetano potrebbe diventare un grandissimo regista». La Turchia è stata utile per verificarlo dinnanzi alla difesa nel centrocampo a due, però intanto aver annusato la Champions (con Ajax e Glasgow) ha dato un senso a quest’ora in maglia azzurra.”

