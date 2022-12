Del Genio su Osimhen: “E’ immarcabile, migliorato anche tecnicamente”

Le parole del giornalista su Victor Osimhen

Il Napoli fino all’interruzione della regular season per via del mondiale, stava facendo una stagione straordinaria e uno dei trascinatori principali è sicuramente Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A. Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato dell’attaccante partenopeo nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Osimhen è una belva, immarcabile, ha quest’energia incredibile e stargli dietro per 90′ è difficile. Sullo strapotere fisico non c’è nulla da migliorare, anzi, al massimo sarebbe anche da contenere a volte. Mentre sull’aspetto tecnico si vede che c’è un grande lavoro, utile per se stesso e molto più utile per la squadra. Ora Osimhen sta facendo benissimo per la squadra”.

Fonte foto: Instagram @victorosimhen9

