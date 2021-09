ADL si prepara a Napoli-Juve: “A volte c’è chi ti scippa lo scudetto”

De Laurentiis infiamma il match Napoli-Juventus: “A volte c’è chi ti scippa lo scudetto”.

Aurelio De Laurentiis ha lasciato forti dichiarazioni ai microfoni di Otto Channel, infiammando così il match Napoli-Juventus.

Le parole del patron azzurro: “Il futuro l’abbiamo fatto in questi 12 anni in Europa. Nessuna squadra italiana ha avuto questa continuità. Non abbiamo vinto lo scudetto ma non è l’unica cosa che conta. A volte uno scudetto si vince per varie combinazioni e altre volte c’è chi ti scippa lo scudetto. La sinergia dovrebbe esistere in tutta la Campania”.

