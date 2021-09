Pistocchi su Napoli-Juve: “Conosciamo la forza dei bianconeri, sarà una partita emozionale”

Napoli-Juventus per Maurizio Pistocchi: “Sarà una partita emozionale, conosciamo la forza dei bianconeri”.

Maurizio Pistocchi si lascia andare ad una lunga intervista per Radio Kiss Kiss Napoli, commentando così il pre-match tra Napoli e Juventus: “Napoli-Juventus sarà una partita emozionale, che varrà più di tre punti. Conosciamo la forza dei bianconeri, vinsero il campionato anni fa anche con un iniziale -11 dopo alcune giornate. Una parte di stampa fa passare il messaggio sbagliato che la Juventus sia incompleta, ma in rosa non ce n’è uno che non sia impegnato con le nazionali.

Se la Juventus perde e dopo tre giornate va a -8, il divario inizia a diventare ampio, ma c’è tempo per rimediare”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL: “Lo Scudetto si vince per varie combinazioni, a volte te lo scippano”

Chiariello sul KO del Napoli: “Esagerate le reazioni alla sconfitta, la gara ha dato tre indicazioni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bomba d’acqua in Salento, strade come fiumi e auto sommerse