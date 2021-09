Jacobelli: “L’esito di Napoli-Juve è molto incerto, difficile fare un pronostico”

Xavier Jacobelli commenta a TMW la gara che vedrà protagoniste Napoli e Juventus: “L’esito è molto incerto, difficile fare un pronostico”.

Le parole di Xavier Jacobelli in merito al match Napoli-Juventus: “Che partita sarà Napoli-Juventus? L’esito è molto incerto, è difficile fare un pronostico. Spalletti ha i suoi problemi, lo abbiamo visto nell’amichevole persa 5-1 con il Benevento, mentre Allegri ha perso 19 giocatori in questa sosta per le nazionali. La presenza di Osimhen è un motivo di interesse in più. Considerando i precedenti ci stava tutta la riduzione della squalifica, è un atto di giustizia sportiva”.

