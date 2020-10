Juve-Napoli: mercoledì la decisione del giudice sportivo

Arriverà mercoledì prossimo la decisione del Giudice Sportivo per ciò che riguarda la partita non disputata tra Juventus-Napoli.

Il dottor Mastrandea, infatti, ha ricevuto tutta la documentazione del caso e potrà, pertanto, emettere il suo verdetto.

Due le ipotesi: la prima la vittoria a tavolino ai bianconeri ed un punto di penalizzazione ai partenopei. La seconda, che è quella più accreditata, il riconoscimento della causa di forza maggiore e quindi il rinvio della partita. In questo caso, tuttavia, non potrebbe essere data alcuna penalizzazione in quanto trattasi di pena accessoria alla sconfitta a tavolino.

A riportare la notizia è Repubblica.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Focolaio Covid al Genoa: spunta il motivo

Monte ingaggi: Napoli al quarto posto in serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sgombero squat, scontri a Berlino