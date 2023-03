Ufficiale: la Fifa rivoluziona i mondiali, il nuovo format

Cambia la formula dei mondiali a partire dalla prossima edizione del 2026

E’ ufficiale, il Consiglio Direttivo della FIFA ha approvato all’unanimità la proposta di modifica del format della Coppa del Mondo 2026 che si terrà in Nord-Centro America (Stati Uniti, Canada e Messico). Ci saranno 12 gironi composti da quattro squadre ciascuno, con le prime due nazionali e le otto migliori terze che accederanno al turno successivo.

Visto l’aumento del numero di partecipanti saranno dunque introdotti i sedicesimi di finale, in questo modo per arrivare alla finale che si svolgerà il 19 luglio del 2026 ci sarà l’aumento di un turno per un totale di otto gare da giocare per arrivare in fondo alla competizione.

Il formato rivisto mitiga il rischio di collusione e garantisce che tutte le squadre giochino un minimo di tre partite, fornendo allo stesso tempo tempi di riposo equilibrati tra squadre in gara. Questo lo comunica la Fifa tramite i suoi canali ufficiali.

