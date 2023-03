Napoli-Eintracht: Raspadori non ce la fa, le ultime su Lozano, Meret e Kim

Luciano Spalletti sulle condizioni di Giacomo Raspadori e altri azzurri

Alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa rivelando le condizioni di Giacomo Raspadori e di altri azzurri non al meglio nei giorni scorsi.

Queste le sue parole:

“Per Raspadori eravamo tutti entusiasti di provare a portarlo in panchina ma gli esami hanno fatto vedere che si rischierebbe qualcosa, allora ci prendiamo qualche altro giorno per farlo guarire perbene. Gli altri sono a disposizione e possono essere scelti per giocare titolari: Lozano, Kim e Meret sono a completa disposizione. Stamani dentro l’allenamento si sentiva già la voglia di esserci, si percepiva il profumo dello stadio pieno di domani sera”.

