Spalletti: “Non sottovalutiamo l’Eintracht, qualificazione ancora al 50%”

Le parole di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte

Il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte domani allo stadio Diego Armando Maradona, ore 21.00. Gli azzurri arrivano alla gara di ritorno degli ottavi di Champions league forti del 2-0 in casa dei tedeschi. Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

“L’insidia principale è il valore della squadra. A Francoforte abbiamo fatto una partita straordinaria e dobbiamo ripeterla. Dobbiamo essere bravi a sapere che ci troveremo davanti una squadra degna di queste sfide.

L’Eintracht sarà senza Kolo Muani e Lindstrom? Non c’è nessun rischio di sottovalutare l’Eintracht, sappiamo che Glasner ha fatto un lavoro ottimo. Lo scorso anno l’Eintracht ha vinto a Barcellona anche senza Kolo Muani. Per cui non si corre il rischio di essere sotto livello da un punto di vista di concentrazione e voglia. Siamo davanti a un qualcosa che può far parte della storia del Napoli e qui sono abituati alle grandi storie.

La nostra città è abituata alle grandi storie e ai grandissimi personaggi. E noi abbiamo l’ambizioni di diventare una grandissima storia e dei grandissimi personaggi per la nostra città. Per cui non sottovaluteremo nulla, la qualificazione è al 50% e lo sappiamo: non un punto di più e non uno di meno. Bisognerà rifare quella partita magnifica che abbiamo fatto all’andata. E’ una partita che va vinta”.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Di Lorenzo lancia un appello ai tifosi: “Domani possiamo fare la storia, evitiamo provocazioni”

Spalletti: “Kvara gol alla Maradona, è sulla strada buona. Gollini ha mostrato qualità”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici