Manchester United: tre nomi per l’attacco, c’è anche Osimhen

I Red Devils restano vigili su Victor Osimhen

ESPN riferisce le ultime di mercato in casa Manchester United. I Red Devils sono alla ricerca di un attaccante di peso per il mercato estivo. Il primo nome della lista è quello di Harry Kane, ma nel caso non riuscissero ad aggiudicarsi il centravanti degli Spurs le alternative sarebbero Victor Osimhen e Dusan Vlahovic.

Fonte foto: Instagram @victorosimhen9

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Di Lorenzo lancia un appello ai tifosi: “Domani possiamo fare la storia, evitiamo provocazioni”

Spalletti: “Kvara gol alla Maradona, è sulla strada buona. Gollini ha mostrato qualità”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici