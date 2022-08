Lobotka: “In ritiro ci siamo allenati tanto, mi sento bene”

Stanislav Lobotka ha rilasciato della dichiarazioni nel corso ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Il giocatore ha parlato del ritiro estivo con la squadra azzurra, ed ha affermando che durante tali giorni ha avuto modo di allenarsi duramente. Per questo motivo è adesso pronto per disputare la prossima stagione di campionato con il Napoli.

“Dopo la preparazione mi sento bene, ci siamo allenati molto ed è stato un duro lavoro. Abbiamo raggiunto un’ottima condizione fisica e speriamo di dimostrare ciò già a partire dalla gara a Verona.”

