Ounas verso l’addio al Napoli: non rientra nel progetto

Secondo il giornalista Nicolò Schira, Adam Ounas non rientra nei progetti del Napoli e potrebbe lasciare il club a breve.

Adam Ounas potrebbe lasciare il Napoli in breve tempo. L’esterno algerino, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, non rientra nei progetti della Società partenopea. Per quanto riguarda la destinazione nulla è ancora certo: sempre Schira parla del Lecce, che è appena ritornata in Serie A ed avrebbe mostrato un interesse per il giocatore. Durante questa sessione di calciomercato inoltre Ounas è stato accostato più volte al Monza, ma alla fine la trattativa non è andata in porto.

Di seguito ecco le parole dell’esperto di calciomercato pubblicate sul proprio account Twitter:

“Adam Ounas non è nei piani del Napoli e lascerà il club azzurro in questa finestra estiva di calciomercato. Il neopromosso Lecce ha mostrato interesse per l’esterno.”

Adam #Ounas is not in #Napoli’s plans and he will leave in the summer #transfers window: #Lecce have shown interest in the winger — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 11, 2022

Attualmente il Napoli avrebbe messo la questione Ounas in stand by in quanto è impegnato a risolvere due questioni relative al mercato in entrata, cioè l’arrivo di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Una volta risolto ciò potrà dedicarsi anche alla cessione dell’algerino.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Il Napoli annuncia la cessione di Petagna al Monza

Biglietti Napoli-Monza, polemica per i prezzi: ritenuti troppo alti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendio distrugge 20 ettari tra province Lucca e Pisa, domato