Napoli: nuovo nome per la difesa, Rrahmani e Juan Jesus vicini al rinnnovo

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli avrebbe in mente un nuovo nome per la difesa.

Il calciomercato è sempre più vicino e come tutti i club anche il Napoli sta studiando e preparando qualche mossa da compiere, sia per quanto riguarda il mercato in entrata sia per il mercato in uscita. Il Corriere dello Sport si è recentemente concentrato sul reparto difensivo della squadra di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano Juan Jesus ed Amir Rrahmani sarebbero vicinissimi a rinnovare con il club. Spunta inoltre un nuovo nome: William Saliba.

“Il Napoli, con Koulibaly, avrebbe Rrahmani e Juan Jesus (entrambi prossimi al rinnovo) e poi dovrebbe limitarsi da acquistare un quarto: piace tanto e anche tantissimo Ostigard (23 a novembre), che sta per chiudere la sua stagione con il Genoa ed è di proprietà dello Brighton. L’idea sta lì, non viene rimossa, ma intanto echi internazionali diffondono anche una possibilità per William Saliba (21), proprietà dell’Arsenal ma con una stagione in prestito all’Olympique Marsiglia.”

