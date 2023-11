Nazionale, spunta un nuovo ruolo in campo per Raspadori

La Gazzetta dello Sport si è focalizzata su un eventuale nuovo ruolo per Giacomo Raspadori all’interno della Nazionale italiana.

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori sta diventando sempre più importante all’interno della Nazionale italiana guidata d Luciano Spalletti.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato che al giovane giocatore potrebbe essere assegnato un nuovo ruolo in mezzo al campo.

Ecco in seguito quanto si legge:

“Giacomo Raspadori ha un ruolo centrale nei meccanismi offensivi, per caratteristiche tecniche e attitudini tattiche, ma dopo un decollo promettente – cinque gol nell’arco di un anno – ne ha fatto solo uno in nove partite da metà novembre 2022 a lunedì. Oggi Raspa è in ballottaggio con Scamacca, teorico centravanti ideale per Spalletti. Il 4-3-3 potrebbe mutare in 4-2-3-1, Raspadori non dispiacerebbe perché lo sente come modulo offensivo congeniale alle sue qualità. Il calciatore del Napoli giocherebbe in un nuovo ruolo, da sottopunta.”

