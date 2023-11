Napoli, Lorenzo Insigne in visita a Castel Volturno

Napoli, l’ex Insigne torna a Castel Volturno

L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, in mattinata ha fatto visita al centro tecnico di Castel Volturno per un saluto ai suoi ex compagni e all’attuale tecnico Walter Mazzarri che lo lanciò in Serie A. Lo stesso club azzurro, attraverso il proprio sito ufficiale, ha confermato la presenza di Insigne al Konami Training Center. Ecco quanto riportato:

“Questa mattina graditissima visita di Lorenzo Insigne che ha salutato la squadra e l’intero staff tecnico rivolgendo un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della stagione.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

